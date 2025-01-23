Fenerbahçe play-off biletini son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Lyon'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Sarı lacivertliler play-off şansını son maça taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ve Olimpique Lyon, karşılaştı.

Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe puanını 9 yaparken, Lyon 14 yaptı. Sarı lacivertliler play-off şansını son maça taşıdı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Mikautadze, Fofana

FENERBAHÇE 0-0 LYON

1' Rayan Cherki'nin vuruşuyla maç başladı.

1' Szymanski'nin ceza sahasına yaptığı ortada Niakhate topu kornere çeldi.

11' En Nesyri sol kanattan hızla giden Szymanski'ye aktardı topu. Polonyalı oyuncu ceza sahası içine çevirdi. İrfan Can Kahveci'nin şutu savunmadan döndü.

20' Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

26' Kumbedi'nin ceza sahası içinde çaprazdan vuruşunu Djiku kornere çeldi.

27' Cherki'nin kornerde açtığı ortaya Mikautadze'nin röveşata vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

30' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan ceza sahasına açtığı ortada Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşu kalecide kaldı.

31' Szymanski'ye faul yapan Kumbedi sarı kart gördü.

32' İrfan Can Kahveci itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

35' Szymanski, Fred'e pas attı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu auta çıktı.

39' Çağlar Söyüncü ceza sahası içinde topu uzaklaştıramadı. Tolisso, Çağları çalımlayıp şut çekti. İrfna Can Eğribayat gole izin vermedi.

43' Lyon'da Fofana sakatlık yaşadığı için maça devam edemedi. Belçikalı oyuncunun yerine Lacazette oyuna girdi.

44' Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci İrfan Can'ın ileriye şişirdiği topta En Nesyri rakibe hata yaptırdı. Topu önüne alan Faslı futbolcunun ceza sahası içindeki vuruşu dışarı çıktı.

İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45+6' Lyon'da Niakhate, İrfan Can Kahveci'ye faul yaptı ve direkt kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart kararı iptal edildi ve Niakhate'ye sarı kart gösterildi.

İlk yarı sona erdi.

50' Lyon'da Lacazette sarı kart gördü.

55' Fenerbahçe, En Nesyri ile gol buldu ancak Faslı oyuncunun elle müdahalesi nedeniyle gol iptal edildi.

59' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Maximin oyuna girdi.

62' Lyon tehlikeli geldi. Lacazette'nin yakın mesafeden vuruşunu İrfan Can kornere çeldi.

64' Yusuf Akçiçek ceza sahası önünde Mikautadze'ue faul yaptı ve sarı kart gördü.

66' Lyon gole yaklaştı. Cherki'nin şutu İrfan Can'dan döndü. Lacazette'nin kafa ile vuruşu auta çıktı.

68' Lyon'da Kumbedi'nin yerine Caleta-car oyuna girdi.

69' Lacazette'in ceza sahası dışından çektiği yerden şut kale direğinin yanından dışarı çıktı.

72' Tolisso'ya faul yapan Amrabat sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu cezalı duruma düştü.

72' Fenerbahçe'de En Nesyri'nin yerine Dzeko oyuna girdi.

74' Maximin'e faul yapan Caleta-car sarı kart gördü.

77' Tolisso ceza sahası yakınlarında Fred'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Fred'in vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

79' Lyon'da Tolisso ve Mikautadze'nin yerine Veretout ve Nuamah girdi.

82' Fenerbahçe'de Tadic'in yerine Cengiz Ünder oyuna girdi.

83' Fenerbahçe gole yaklaştı. Maximin rakibini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve içeri kesti. Dzeko'dan önce Niakhate araya girdi ve top kalecide kaldı.

87' Rayan Cherki'ye ceza sahası önünde faul yapan Osayi sarı kart gördü.

88' Benrahma'nın kullandığı serbest vuruşta İrfan Can Eğribayat başarılı.

90' Maximin'in şutu kaleci Perri'de kaldı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Lyon karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kadroda yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

Altyapıdan 4 isim yedekte

Fenerbahçe, kadrodaki eksiklikler nedeniyle Lyon karşısında altyapıdan 4 ismi yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde kaleci Engin Can Biterge (18), orta sahalar Şükür Toğrak (18) ve Zeki Dursun (18) ile kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz (18) müsabakaya yedek kulübesinde başladı.