Fenerbahçe, Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

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14/01/2024

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Fenerbahçe, Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti"

Sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğuna dikkati çeken Krunic, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."

14/01/2024 10:59
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TAGS: Fenerbahçe, Rade Krunic
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