Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, rekor kırarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez bir lig sezonuna üst üste 9 maç kazanarak başladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada Dusan Tadic'in pasında Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 15. dakikada Bright Osayi Samuel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 39. dakikada santrforu Edin Dzeko'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Atakaş Hatayspor, 55. dakikada Faouzi Ghoulam'ın frikikten etkili şutunda golü buldu. Golün şokunu erken atlatan ve çabuk toparlanan Fenerbahçe, 63. dakikada frikikten İrfan Can Kahveci ile 4. golü attı. Son bölümde 90+4. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında golü kalesinde gören Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 9'uncu maçını da galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, tarihinde ilk defa bir lig sezonuna üst üste 9 maç kazanarak başlamış oldu. Sarı-lacivertliler daha önce 2009-2010 yılında Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 8'de 8 yapmış ve 9. maçta Gaziantepspor'a yenilmişti.

Fenerbahçe ayrıca Hatayspor galibiyetiyle maç eksikliğiyle kaybettiği liderliği tekrar Galatasaray'dan aldı.

Szymanski gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, skor katkısını Hatayspor karşısında da sürdürdü.

Sezon başında katıldığı sarı-lacivertlilerde hücumda gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçıyla ligde ilk 11'de 8. mücadelesine çıktı.

Maçın 7. dakikasında takımının ilk golüne imza atan Szymanski, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Avrupa'da da rakip fileleri 3 kez sarsan Szymanski, toplamda 9. kez gol sevinci yaşadı.

- Lig golcüsü Dzeko

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki gollerine devam etti.

Bu sezon takımının Süper Lig'de çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, 39. dakikada bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Öte yandan Dzeko, bu 7 golü 6 farklı takıma karşı kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2 de asist yaptı.

- Osayi-Samuel'den önemli skor katkısı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, bu sezon hücum yollarında önemli katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda sadece 1 gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunu da 1 golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise skor katkısı sağlayamamıştı.

Ligde bu sezon geride kalan süreçte 6. maçına çıkan Osayi-Samuel, daha şimdiden 2. golüne ulaştı.

MKE Ankaragücü deplasmanında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden sağ bek oyuncusu, Hatayspor karşısında da takımının 2. golüne imza attı.

- İrfan Can durmuyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gollerini sürdürdü.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan 28 yaşındaki oyuncu, ligde 6. kez ilk 11'de forma giyerken, 4. golünü attı.

Söz konusu maçlarda 3 de gol pası bulunan İrfan Can, Avrupa'da da rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve toplamda 8 gole ulaştı.

- Livakovic sakatlık yaşadı

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, maç içinde sakatlık yaşadı.

Atakaş Hatayspor'un 55. dakikada Faouzi Ghoulam ile kaydettiği frikik golünde kale direğine sağ ayağını vuran deneyimli kaleci, bir süre yerden kalkamadı.

Yaklaşık 4 dakika kadar tedavi edilen Livakovic, ardından oyuna devam etti.

- Cengiz 6 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, 6 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Antalyaspor ile ligde oynanan müsabakanın henüz başında sakatlanan ve ligde 4 Avrupa'da ise 2 olmak üzere toplam 6 maçta kadroda yer alamayan 26 yaşındaki oyuncu, maçın 87. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

- 4 maç sonra gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Fenerbahçe, 5. maçında Atakaş Hatayspor karşısında ise kalesinde 2 gol gördü.

- Penaltı VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 25. dakikasında Edin Dzeko, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kalınca yardımcı hakemin de desteğiyle hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

Pozisyon, VAR'da incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle penaltı atışı yapılmadı ve Burak'a gösterilen sarı kart iptal edildi.

- İsmail Kartal'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

İlk yarıdaki etkili oyun nedeniyle coşkusu artan taraftarlar, 44. dakikada "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.

Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.