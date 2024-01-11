Fenerbahçe rekora koşuyor: 103 gollük sezon sollandı

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Sadece son 2 haftada 12 gol atan Sarı-Lacivertliler, gözünü kendi rekoruna dikti.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 5-1'le geçen Fenerbahçe, dün akşam oynanan maçta ise Konyaspor'a tam 7 gol attı.

Bu sezon attığı gol sayısını 56'ya çıkaran Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekoruna çevirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, 19. hafta itibarıyla 103 gollük 1988-89 sezonunu da geride bıraktı.

Sarı-Lacivertliler 1988-89 sezonunun ilk 19 haftasında 49 gol atma başarısı göstermişti. 103 golle rekor kırılan sezonda 36 maç oynanmıştı.

Sarı-Lacivertliler bu sezon ise 19 hafta sonunda gol sayısını 56'ya çıkardı. Süper Lig'de bu sezon 38 maç oynanacak.

Öte yandan Fenerbahçe attığı gol kadar averajda da rakiplerine fark attı.

Sarı-Lacivertlilerin +40 averajı bulunurken, bu rakam ligdeki tüm takımların attığı gol sayısından dahi fazla.

Bu alanda Sarı-Lacivertlilerin en yakın takipçisi attığı 35 golle Galatasaray.