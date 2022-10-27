Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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27/10/2022

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Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in katılmadığı idmanda, Joshua King bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

27/10/2022 10:17
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TAGS: Fenerbahçe, Rennes
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