Fenerbahçe rövanş öncesi avantajı kaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Maribor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maçtan sarı lacivertli temsilcimiz 3-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi tur için avantajlı konuma geçti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'te Tadic attı. Sarı lacivertli formayı ilk kez giyen Becao, yeni takımındaki kariyerine golle başlamış oldu. Sloven takımının tek golü 72. dakikada Strajnar'dan geldi.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.