Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
18/10/2024
Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.18/10/2024 09:03