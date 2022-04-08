Fenerbahçe Safiport finalde

Temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup etti ve 10 Nisan Pazar günü oynanacak şampiyonluk maçında Sopron Basket'in rakibi oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi.

ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, 16. dakikada durumu 41-36'ya getirdi. Çekya ekibi, ilk yarıda Fenerbahçe Safiport karşısında ribauntlarda büyük üstünlük (22-12) kurdu. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ZVVZ USK Prag, farkı çift hanelere çıkardı: 50-38. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek Sabally ve Zahui'nin basketleriyle farkı indiren sarı-lacivertliler, 17. dakikada skoru 56-51'e taşıdı. Final periyoduna Çekya temsilcisinin 63-59'luk üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada durumu 72-63'e getirdi. Son periyottaki başarılı savunmasıyla skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Iagupova, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. ZVVZ USK Prag'da Oblak'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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08/04/2022 22:10