Fenerbahçe, Salernitana'yı 3 golle geçti

Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını sahaya İrfan Can Eğribayat, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King ve Serdar Dursun ilk 11'iyle sürdü.

US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola ise Fiorillo, Lovato, Dniliuc, Fazio, Coulibaly, Maggiore, Sambia, Bobinen, Bradaric, Botheim ve Bonazzoli ilk 11'ini tercih etti.

Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağda topla buluşan İrfan Can Kahveci, paralel bir şekilde topu ceza yayına doğru sürdü. İrfan'ın kaleyi gördükten sonra ceza sahası dışından uzak direğe sert vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Sarı-lacivertli ekip, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında, altı pasta Joshua King topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada Michy Batshuayi, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 3-0.

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10/12/2022 18:06