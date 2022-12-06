Fenerbahçe, Samet Akaydin transferinde mutlu sona ulaştı

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda savunma hattına bir stoper eklemek isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydin için Adana Demirspor ile prensip anlamasına vardı.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper Samet Akaydin için Adana Demirspor’la söz kesti. Yetenekli oyuncunun ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Trabzon doğumlu Samet Akaydin futbola İdmanocağı ve Trabzonspor'un altyapısında başladı. Sırasıyla Boluspor U21, Arsinspor, Sancaktepe Belediye, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü formalarını giydi. Ocak 2021'de Adana Demirspor'a geldi.

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06/12/2022 18:45