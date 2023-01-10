Fenerbahçe, Samet Akaydin transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, ara transferi Samet Akaydin ile açmaya hazırlanıyor.



Adana Demirspor ve oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan sarı lacivertliler, anlaşmayı resmiyete dökecek.



Fenerbahçe bu transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon Euro ödeyecek. Samet Akaydin ise yarım sezon için 8 milyon TL alacak. 3.5 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek.



Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe’nin başka bir takviye yapıp yapmayacağı ise olası ayrılıklara göre şekillenecek.

Yönetim bir yandan da iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler’de Altay Bayındır, Miha Zajc ve Enner Valencia’nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Altay ve Zajc için yeni teklifini ileten Fenerbahçe, yanıt bekliyor. Valencia içinse henüz kesin karar verilmiş değil. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek’le ise sözleşmesinin 2027’e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayacak.

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10/01/2023 11:12