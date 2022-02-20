Fenerbahçe Serdar Dursun'la 3 puana ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Ata Yıldırım üstlendi.

➤SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i ise sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı da yedek soyundurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

➤FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçı ile Süper Lig'de ilk kez bir mücadelede yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler ise ilk kez 11'de yer aldı. Atakaş Hatayspor ile oynanan maça 11'de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fenerbahçe 67. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun, takımını 1-0 öne geçirdi. Baskılarına devam eden Fenerbahçe, 81'de bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Serdar Dursun, ilginç bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü atmayı başardı.

90 dakika sonunda 2-0 kazanan Fenerbahçe, 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu sonucun ardından puanını 43 yapan Fenerbahçe, 5. sırada kendine yer buldu. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8. sırada kaldı.

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20/02/2022 20:09