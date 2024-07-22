Fenerbahçe, sezonun ilk maçında tur için avantaj arayacak

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

Yeni transferler boy gösterecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko



Allan Saint-Maximin son idmanda yer almadı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı.

Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.