Fenerbahçe son 16 turunda

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve grubunu lider bitirerek son 16 turuna kalma hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Polonya'nın Krakow Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Arda'nın asistinde Willian Arao kaydetti.

Dinamo Kiev'de Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Fenerbahçe, B Grubu'nu lider bitirdi.

Temsilcimiz, bu neticenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma hakkı kazandı.

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04/11/2022 00:08