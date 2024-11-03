Fenerbahçe son dakikada Trabzonspor'u yıktı
03/11/2024
Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, 90+12'de Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Dzeko ve Amrabat attı. Trabzonspor'da Banza 2 penaltı golüyle ağları havalandırdı.
Fenerbahçe puanını 23 yaparken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.
03/11/2024 20:51