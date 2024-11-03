Fenerbahçe son dakikada Trabzonspor'u yıktı

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03/11/2024

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Fenerbahçe son dakikada Trabzonspor'u yıktı

 

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, 90+12'de Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Dzeko ve Amrabat attı. Trabzonspor'da Banza 2 penaltı golüyle ağları havalandırdı.

Fenerbahçe puanını 23 yaparken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.

 

 

03/11/2024 20:51
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TAGS: Fenerbahçe son dakikada Trabzonspor’u yıktı
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