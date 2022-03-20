Fenerbahçe sonradan açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 66. dakikada Kim Min-Jae ve 88. dakikada Pelkas'tan geldi. Konyaspor'un tek golünü 36. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.

Bu sonuçla son 6 maçta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 53'e çıkardı. Konyaspor ise 55 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

GOL 35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

GOL 66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL 88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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20/03/2022 20:43