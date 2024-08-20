Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Bahçeli, Koç ile görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra beraberindeki heyetle MHP Genel Merkezine geçti.

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik'i parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Koç, Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etti. Bahçeli de Koç'a üzerinde Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğu süs eşyasını hediye olarak verdi.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç ve Erol Bilecik'i, genel merkez binasının önüne kadar inerek uğurladı.