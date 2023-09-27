Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme maçında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
27/09/2023
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.