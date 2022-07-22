Fenerbahçe sürpriz ismin lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkardı.

Öncelik Fenerbahçe'deydi

Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul 22 Nisan'da yaptığı açıklamada; "Lamine Diack için kulübümüze gelen teklif yok. Fakat Diack'ın takip edildiğini biliyoruz. Diack'ın satışında Fenerbahçe'nin öncelik hakkı var. Bunun dışında bir madde söz konusu değil." sözlerini sarf etmişti.

21 yaşındaki Senegalli oyuncu geçtiğimiz sezon 1. Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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22/07/2022 19:46