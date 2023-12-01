Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz

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01/12/2023

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Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz


Right to Dream Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe camiasına ve takımına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, açıklamasının ardından soru almayacağını belirterek toplantıdan ayrıldı.

01/12/2023 09:17
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TAGS: Fenerbahçe, İsmail Karta,
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