Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: İkinci yarı bir kişi eksik oynamak kolay olmadı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, ön gördüğü gibi zor bir maç geçtiğini belirtti.

İlk yarıda rakiplerinin taktiksel faullerle oyunun temposunu düşürdüğünü dile getiren Jesus, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda rakibimiz yapmış olduğu faullerle oyunun temposu bozuldu ve bizim için maç daha zor hale geldi. Bu, rakibimizin taktiksel düşüncesiydi. İyi pozisyon alan defansif organize olan bir takım. İkinci yarı bir kişi eksik oynamak kolay olmadı. Takımım yine de galibiyete yakın olan ve hak eden taraftı." diye konuştu.

Oyuncularının taktiksel anlamda çok etkili olduğunu anlatan Jesus, şöyle devam etti:

"Bazen 1 kişi eksik olmanın zorluğu fark edilemeyebiliyor. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda ligde Avrupa'da yarışan diğer rakiplerimizle en çok maç yapan takımlar arasındayız. Ezeli rakiplerimizden 12 maç fazla yaptık. Lige verilecek ara bizim için iyi olacak. İlk yarı 45+5 dakika oynandı ancak topun oyun kaldığı süre 21 dakikaydı. Maç faullerle ve kalecinin kale atışlarıyla çok fazla durdu. Fenerbahçe'nin ofansif temposu kırılmış oldu. Maç gerildi, taraftarlar gerildi. Rakip hoca tecrübeliydi. Fenerbahçe'nin temposunu nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların belirlemiş olduğu strateji buydu. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen ikinci yarı işimiz zorlaşmak yerine kolaylaştı. Hakemler her oyuncu yere düştüğünde faul çalmamalı. Bunu iki takım için de söylüyorum. Teknik anlamda oyunun biraz daha akmasını sağlayabilirler."

"Dünya Kupası arası bize iyi gelecek"

Jorge Jesus, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek aranın kendilerine iyi geleceğini aktardı.

Sakat oyuncularının iyileşme fırsatı bulacağını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Dünya Kupası arası bize iyi gelecek, bize yardım edecek. Sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak. 3 günde bir maç yaptığımızdan sakatlık limitinde olan oyuncular için iyi olacak. Milli takımlara giden oyuncular da olacak. Her halükarda bu ara takımıza iyi gelecek. Alışkın olduğumuz bir durum değil sezonun bu döneminde ara vermek. Bütün takımlar için yeniden bir hazırlık dönemi gibi olacak. Buna adapte olmamız gerekiyor. Bizim işimizin parçası. 2 ezeli rakibimizi izledim, iki iyi takımın mücadelesiydi. Futbolcular birbirlerine ve futbola saygı duyuyorlardı ve bu benim için en önemlisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Her teknik direktörün kendine has bir metodu bulunduğunu anlatan Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım yönetirken ben her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. En iyi mantıkla çalışmaya dikkat ediyorum. Oyuncular size inanırsa işler kolaylaşır. Kendi kapasitesine inanan bir oyuncu grubumuz var. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa'da son 16'dayız, bu çok önemli. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Fenerbahçe'nin tekrar prestijini kazanması için önemli. Ligde lideriz pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bizim için büyük bir meydan okuma. Becerebilecek miyiz bilmiyoruz ama elimizden geleni yapacağız."

"Zor olacağını biliyorduk"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından açıklamalar yapan Serdar Aziz, Sivasspor'un kendilerine zorluk çıkaracağını bildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sivasspor ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. İstedikleri yerde değiller ama ligin, kompakt, iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride taraftarımızla daha sakin, daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken buradan galibiyetle döneceğimiz biliyorduk. Batshuayi'nin bir kırmızı kartı oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için iyi oynamaya çalışıyoruz. Nitekim 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar bugün müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kalıp ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık, mücadele ettik. Golü bulduk arkasından iyi mücadele ettik. Bu önemli haftada sonucu almamız bizim için müthiş oldu."

"Boş işlerle uğraşmıyorum"

Serdar Aziz, kariyer performanslarından birini yaptığı söylenerek, kendisini maçlara nasıl hazırladığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe'de 4 sene oldu. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Futbol tabii görsel bir oyun, insanlar sizden şov bekliyor ama ben hiçbir zaman bu işlere girmedim. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her zaman saygılı, sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Bugün siz öyle diyorsanız daha iyi, dışardan değerlendirmişsinizdir. Ben her zaman takım için, taraftar için, Fenerbahçe kulübü için elimden geleni yapıyorum. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz. En azından vicdanım her zaman rahat oluyor. Olmasa da bugüne kadar beni destekleyen, beni bu ailenin bir parçası hissettiren taraftara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah."

Sakatlıklarıyla sık sık gündeme geldiği hatırlatılan Serdar, bunu nasıl aştığı ile ilgili ise, "Olgunluk olabilir. Yani yaş ilerledikçe biraz daha olgun bakabiliyorsun, doğruları daha iyi görebiliyorsun aslında. Tecrübe de böyle bir şey. Yaşanmışlıklar...Yaşıyorsun, görüyorsun, bu sana tecrübe oluyor. Yaşımız da ilerliyor yavaş yavaş. Kendimize daha iyi bakmak zorundayız. Hedeflerimiz büyüyor, kulübün zaten hedefleri hiçbir zaman bitmiyor. Buna karşılık da bizim de kendimize iyi bakmamız lazım. Çalışıyoruz, bakalım, nazar değmesin. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum buradan." ifadelerini kullandı.

Takım şampiyonluğa inanıyor

Şampiyonluk şansını ve teknik direktör dokunuşunu değerlendiren Serdar Aziz, şunları dile getirdi:

"İnanıyoruz takım olarak gerçekten, biz de artık bu sene. Taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor. Aynı şekilde gördünüz, UEFA'da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun öz güveni var. Şimdi lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin, herkes müthiş mücadele ediyor. Rotasyona giriyoruz, oynayan-oynamayan herkes en iyi mücadeleyi veriyor, bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak; söyleyecek çok fazla söz yok. Zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Böyle bir kulüpte Jorge Jesus ile beraber çalışmak zaten bütün oyuncular için büyük bir şans. Onun sistemine, onun dediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyor. Fenerbahçe'ye çok uygun bir antrenör olduğunu herkes biliyor, nazar değmesin, böyle devam edelim."

Serdar Aziz, diğer oyuncuların Jesus'a, "Polis veya çok iyi hoca" nitelemesinde bulundukları da hatırlatılarak, kendisinin hocayla ilgili ne düşündüğü sorusunu da yanıtladı.

Başarılı oyuncu, "Büyük hoca. Ama şunu söyleyebilirim; rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun zaten herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayan oyuncu müthiş bir performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu bir ortamda bunu sağlamak çok zor bir şey. Bu tabii ki iletişimle...Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor her şey, çok iyi gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz, olacağız inşallah, bakalım." ifadelerini kullandı.

"Milli takım milli bir görev bizim için"

Milli takım hedefiyle ilgili soruya da Serdar Aziz, "Milli takım zaten milli bir görev bizim için. Vatani görev nasılsa milli görev de öyle bir şey. Ne zaman davet gelirse gideriz, her zaman olduğu gibi elimizden geleni de yaparız." diye cevap verdi.

Serdar Aziz gol atamamasıyla ilgili de son olarak, "Aslında gol atmak istiyorum, her sene atıyorum. Gol atmayı seviyorum zaten. Gol atan bir defans oyuncusuyum. Bu sene 11 maçta gol atamadım. Bakalım, çalışıyorum, atmak istiyorum." dedi.

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08/11/2022 10:23