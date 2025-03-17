Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: (Şampiyonluk şansı) Çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, şampiyonluk ihtimalinin zor ancak matematiksel olarak şanslarının sürdüğü sürece şampiyonluğun mümkün olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, toplantıya girmesinin uzun sürmesine dikkati çekerek, "Ben bugün buradayım çünkü bugün kazanamadık. Kazanmış olsaydık burada olmazdım. Bir sonraki sefer, kazanmış ya da kazanmamış olsak bile eğer 1 saatten fazla beklersem giderim. Bunu saygısızlık olarak görüyorum çünkü bu fazla. Bunun gazetecilerin suçu olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun takımın planıyla ilgili sorduğu soruya "Hangi takımın planı vardı, kaleye bir şutu bile olmayan takımın mı yoksa birçok pozisyonu kaçıran takımın mı?" yanıtını veren Jose Mourinho, takımın şampiyonluk şansıyla ilgili şunları söyledi:

"Glesgow'a karşı ilk maçta, Hollanda'daki AZ maçında kötü oynamıştık. Ama Avrupa'da şansımız olduğu müddetçe o şansı kovaladığımızı gösterdik. Glasgow'a karşı ilk maçı 2 farkla kaybetmemize karşın deplasmanda 2 farklı kazandık, daha da farklı kazanabilirdik. Avrupa'da bizim için bitmeden henüz bitmediğini gösterdik. Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem, bunu söyleyemem çünkü liderin puan kaybetmesi çok zor olacaktır. Özellikle sebebi şu, bazı takımlar, bize karşı oynadıkları maçlara kıyasla onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün lig üçüncüsü takıma karşı oynadık ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyormuş gibiydi. Çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. Bir maçımız eksik. Bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz."

"İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın"

Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Cenk Tosun'u çok fazla kullanamadığını çünkü takımda dördüncü forvet durumunda olduğunu söyledi.

En-Nesyri, Dzeko ve Talisca'nın ardından Cenk Tosun'u acil durumlar için kulübede bulundurduğunu belirten Mourinho, tecrübeli futbolcunun hem iyi bir insan hem de iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayarak "Muhtemelen burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." açıklamasını yaptı.

Maç kadrosunda olmayan Allan Saint-Maximin hakkında da konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Maximin'in son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Çalıştığı insanlar illegal şekilde sizlerle bazı dataları paylaştı. 10 Mart'ta Rangers'la oynadığımız maç öncesinde taktiksel bir antrenman yaptık. Bu idmanda en fazla koşan kişi bendim. Eğitim amaçlı bir egzersizdi. Fiziksel anlamda düşük bir antrenmandı. Aynı gün Maximin bireysel bir çalışma yaptı. Böyle bir çalışma yapınca datalarda herkese göre daha fazla antrenman yüküne sahip olması normal. Ama birlikte çalıştığı insanların, bu iç bilgileri sizlerle paylaşması illegal ve bu yapılan da manipülasyon. Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk'in durumu farklı, gitmek istiyorsa gidecektir, ona en iyi dileklerimi iletiyorum."