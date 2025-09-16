Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için şok hakem iddiası: "Araştırma yaptım" deyip isim verdi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın orta hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in performansı tartışma konusu olurken, TFF'nin bu maça yaptığı atamayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NOW Spor'da Ersin Düzen, hakemlere gelen tepkiler sonrası bir araştırma yaptığını ve TFF'nin Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için ilk etapta Ozan Ergün'ü düşünmediğini belirtti.

Düzen, "Aslında derbiye Atilla Karaoğlan atanacakmış. Son anda ne olduysa Ozan Ergün bu maçın hakemi oldu." ifadelerini kullandı.