Fenerbahçe transfer | Sörloth pazarlığı yeniden başladı

Alman ekibinin 26 yaşındaki forvet için talebi; 8 milyon Euro bonservis bedelinin yanında performans ve sportif başarı bonusları.

Leipzig’in beklentisini aşağıya çekmek için çaba harcayan yönetim, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde.



Sörloth’un yıllık maaş beklentisi yaklaşık 3 milyon Euro. Fenerbahçe, bu talebi de yüksek buluyor.



2019-2020 sezonunda kiralık oynadığı Trabzonspor’da gol kralı olan Norveçli golcü, sezon sonunda 20 milyon Euro karşılığında Crystal Palace’tan Leipzig’e transfer olmuştu.



Alexander Sörloth, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ta kiralık olarak geçirmiş, 42 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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10/07/2022 16:43