Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

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12/07/2022

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Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Joshua King'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

12/07/2022 22:01
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TAGS: Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı
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