Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi
10/01/2023
Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde "Kulübümüz, Samet Akaydin'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." dedi.
Fenerbahçe, ara transferi Samet Akaydin ile açtı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi."
Fenerbahçe bu transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon Euro ödeyecek. Samet Akaydin ise yarım sezon için 8 milyon TL alacak. 3.5 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek.
Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe’nin başka bir takviye yapıp yapmayacağı ise olası ayrılıklara göre şekillenecek.