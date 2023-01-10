Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi

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10/01/2023

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Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde "Kulübümüz, Samet Akaydin'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." dedi.

Fenerbahçe, ara transferi Samet Akaydin ile açtı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi."

Fenerbahçe bu transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon Euro ödeyecek. Samet Akaydin ise yarım sezon için 8 milyon TL alacak. 3.5 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek.

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe’nin başka bir takviye yapıp yapmayacağı ise olası ayrılıklara göre şekillenecek.

10/01/2023 21:08
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TAGS: Fenerbahçe transferi KAP’a bildirdi
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