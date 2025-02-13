Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i konuk etti.

Sarı lacivertli temsilcimiz, rakibini 3-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 32. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda, kaleci Coosemans'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp kornere gitti.

GOL 11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in soldan kullandığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Bu futbolcunun ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu, Tadic kale sahası içinde kafayla filelere gönderdi.

24. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Adryelson kafayı vurdu, uzanarak topu çıkartan İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

GOL 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Akçiçek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kostic, rakip yarı sahayı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Dzeko'yu topla buluşturdu. Tecrübeli oyuncunun şutunda Hey'den dönen top yeniden Dzeko'da kaldı. Golcü futbolcu, bu kez kalecinin uzanamayacağı noktaya yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 2-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci Yarı

50. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Filip Kostic'in kale sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri, kafayı vurdu ancak kaleci Coosemans topu çıkartarak gole engel oldu.

GOL 57. dakikada fark 3'e çıktı. Fred'in pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcunun uzak mesafeden şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 3-0.

59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Coosemans uzaklaştırdı.

68. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, müsait pozisyondaki Huerta'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı kenarından çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak topu kornere tokatladı.

78. dakikada Talisca, soldan atağa katılan Kostic'e pasını verdi. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Coosemans uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.