Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçı Fenerbahçe 4-3 kazandı ve tur için büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe 2024-25 sezonunun ilk resmi maçına Lugano karşısında çıktı. Müsabakayı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe tur kapısını araladı.

EDIN DZEKO'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'de Edin Dzeko, 73'te Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun golleri ise 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4'te Valenzuela'dan geldi.

FENERBAHÇE-LUGANO RÖVANŞI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de saat 20:00'de oynanacak. Fenerbahçe, Lugano'yu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

3' Cimignani'nin sol kanattan geldiği orta kaleye yöneldi, Livakovic topu kornere çeldi.

4' Sağ kanattan kesilen ortaya El Wafi kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-0.

18' Çağlar Söyüncü hakeme itirazı sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

29' Fenerbahçe hızlı atağında Dzeko'yu formasından çeken El Wafi sarı kart gördü.

31' Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in uzak direğe çektiği şutu kaleci Saipi çıkardı.

36' Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut yan direkte patladı.

45' GOL! Tadic'e yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

45+3' Dusan Tadic sarı kart gördü.

45' İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

46' GOL! Dusan Tadic'in ara pasına Dzeko gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

59' Papadopoulos sarı kart gördü.

64' Bislimi sol çaprazdan uzak direği gördü ve topu ağlara gönderdi: 2-2.

67' GOL! Szymanski kaptığı topu ceza sahası içine kesti, Dzeko gelişine vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

69' Bottani sarı kartla cezalandırıldı.

70' Fenerbahçe'de kart gören oyuncu Jayden Oosterwolde.

71' Fenerbahçe hızlı atağını kesen Grgic sarı kart gördü.

75' GOL! Ferdi Kadıoğlu ceza sahası ön çizgisine getirdiği topu düzgün bir vuruşla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-4.

90+4' Ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Valenzuela topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-4.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.