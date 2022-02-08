Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, kendi sahasında Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk eden sarı-lacivertliler duraklamada yediği golle elendi.



Kayserispor'da Uğur Demirok 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atılırken konuk ekip ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı.



Karşılaşmada dakikalar 90+3'ü gösterirken Kayserispor frikik kazandı. Topun başına geçen eski Fenerbahçeli Ramazan Civelek'in şutu barajda Berisha'ya çarpıp ağlarla buluştu.



Kayserispor duraklamalarda 1-0 öne geçerken golün santrası yapılmadı ve sarı-kırmızılı ekip adını çeyrek finale yazdırdı.



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Fenerbahçe: 0 - Yukatel Kayserispor: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

Gol: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)

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08/02/2022 21:43