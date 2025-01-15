Fenerbahçe, Tuta transferi için anlaşma sağladı: İşte bonservisi

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Tuta için Alman ekibine ödeyeceği bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde stoper bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Fenerbahçe, Tuta'da mutlu sona ulaşmak üzere.

Tuta için bir süredir Eintracht Frankfurt ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, Alman ekibiyle el sıkıştı.

Tuta ile sözleşme detaylarını konuşan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı stoperi pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis de belli oldu.

Buna göre sarı-lacivertliler, Alman ekibine 10 milyon euro + bonus ödeyecek.

Bu sezon 23 maça çıkan Tuta, 1911 dakika sahada kaldı.