Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 27. dakikasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu gol ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Zajc ile öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 67. dakikasında Kasımpaşa Muleka ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Atilla Szali'nin attığı gol ile Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Müsabakanın 90+7. dakikasında Kasımpaşa'da Mabil ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 46 puan ile dördüncü sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 29 puan ile 15. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

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28/02/2022 21:20