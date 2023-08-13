Fenerbahçe üç puanla başladı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 3. ve 18. dakikada Edin Dzeko ve 45+5. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Gaziantep FK'de Maxim, 23. dakikada itirazları sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Dzeko takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada topu kapan Dzeko, kale önüne kadar getirdiği pozisyonda Tadic'i gördü. Tadic, tekrar Boşnak forvete topu çıkardı ve Dzeko penaltı noktasından golü kaydetti.

3' Gaziantep FK filelerini havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

18' Edin Dzeko maçtaki ikinci golünü kaydetti. Szymanski'nin harika ara pasında ceza sahasına giren Dzeko, karşı karşıya pozisyonda golü attı.

23' Gaziantep FK'de Maxim, itirazları sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Alexandru Maxim, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

34' Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi-Samuel, yerini Oosterwolde'ye bıraktı.

45' Hakem Abdülkadir Bitigen, elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe lehine penaltı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Bitigen pozisyonu izledi ve kararı iptal etti.

45+5' Arda Kızıldağ farkı 1'e indiren golü kaydetti. Gradel'in ortasında Arda arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Altay'ın müdahalesi topu çıkarmaya yetmedi.

54' Fenerbahçe, 53. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Tadic penaltıda Batuhan Şen'i geçemedi.

64' Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Becao, yerini Samet Akaydin'e bıraktı.

68' Fenerbahçe'de Becao yerine Samet, Szymanski yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

75' Gaziantep FK'de Max Gradel oyundan çıkarken Riascos oyuna dahil oldu.

90+7' Gaziantep FK son dakikada penaltı bekledi. Tadic'in eline çarpan topta yapılan kontrol sonrası penaltı kararı çıkmadı.