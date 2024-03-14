Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finalde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.

85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.

Bu sezon evinde ikinci kez geriye düştü

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı maçlarda ikinci kez geriye düştü.

Taraftarı önünde 7. maçına çıkan sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente karşısında 1-0 geriye düşerken mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinin tamamından galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 5 maçta ise ilk golü atan takım durumundaydı.

Union Saint-Gilloise karşısında 68. dakikada Rasmussen'in golüyle 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez ilk golü yiyen taraf oldu.

Mert Hakan Yandaş devam edemedi

Union Saint-Gilloise karşısında 75. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan tecrübeli futbolcu, 90+2. dakikada oyundan çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın yerine mücadeleye dahil olan altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Zeki Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı.

Çeyrek finaldeki rakibi yarın 16.00'da belli olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi yarın belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde TSİ 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi, TSİ 15.00'te UEFA Avrupa Ligi, TSİ 16.00'da ise UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak.