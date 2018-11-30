Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top auta gitti.

74. dakikada Petkovic'in ceza yayı içinden sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

77. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

87. dakikada Ademi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stojanovic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Adını son 32 takım arasına yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 kalarak 1 puan alan sarı-lacivertlilere bu sonuç yeterli oldu.

Belçika'da Anderlecht'in Slovak rakibi Spartak Trnava'yla 0-0 berabere kalmasıyla Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Grupta puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler ikinci oldu. Dinamo Zagreb ise puanını 13'e çıkararak grup liderliğini garantiledi.

Gruplardan çıkmayı yine başardı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez yer aldığı grup aşamasından yine üst tura çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon da yer aldığı gruplardan üst tura adını yazdırdı.

Koeman oyuncu değiştirmedi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmayı başladığı 11'le bitirdi.

Koeman, ikinci yarının başından itibaren yedek kaleci Erten Ersu dışında diğer 6 oyuncuyu belirli aralıklara ısınmaya gönderdi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin hiçbirini oyuna dahil etmedi ve 3 değişiklik hakkını da kullanmadı.

Fenerbahçe'de bu uygulamanın aynısını 2016-2017 sezonunda bir diğer Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçta yapmıştı.