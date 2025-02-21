Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'da: Muhtemel rakip belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek'ten geldi.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers'la eşleşecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

7. dakikada Maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Yaşanan tribün kargaşası sonrası Anderlecht - Fenerbahçe maçı durduruldu. Fenerbahçeli bir taraftara saldırı olduğu için maç durduruldu. Stadyumda yapılan anonsta "ırkçı" davranışlara son verilmezse maçın tatil edileceği ifade edildi.

7. dakikada futbolcular 15 dakikalık aradan sonra sahaya döndü. Maç tekrar başlayacak. Bir kez daha olaylar çıkarsa hakemler maçı tatil edecek.

19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1. dakikada Fred sarı kart gördü. Fred bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

53. dakikada Osayi-Samuel sarı kart görerek bir sonraki turun ilk maçında cezalı duruma düştü.

55. dakikada Vazquez ceza sahasına yerden çevrilen topta golü yaptı.

63. dakikada içeriye yapılan ortada Skriniar indirdi ve Yusuf Akçiçek kafa vuruşuyla golü attı.

IRKÇI DAVRANIŞLAR NEDENİYLE MAÇ BİR SÜRE DURDU

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.

Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.

Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti.

Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.

İLK 11

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye; Leoni, Dendoncker, Maamar; Hazard, Huerta, Vázquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

MOURINHO ROTASYON YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de önemli maçta forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR SAKATLIĞINA RAĞMEN KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sakatlığına rağmen Anderlecht müsabakasına yedekler arasında başladı.

25 yaşındaki oyuncunun, bacak arka adalesinde ağrı olduğu öğrenildi.

YEDEKLERDE ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında altyapıdan 3 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki oyunculardan kaleci Engin Can Biterge, kanat Yiğit Ekiz ve orta saha Şükür Toğrak forma şansı bekledi.