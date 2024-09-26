Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.

Mourinho, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.

61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Union Saint-Gilloise karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Portekizli teknik adam, savunma hattını Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den kurdu.

Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'e şans veren Mourinho, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

Cengiz Ünder ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.

Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.

İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin file bekçilerinden İrfan Can Eğribayat, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Diz ağrısı yaşayan İrfan Can'ın yerine 17 yaşındaki genç kaleci Ömer Bircan Camcı kadroya dahil edildi.

İrfan Can Kahveci kaptan olarak sahada

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.

Yeni transfer Amrabat ilk kez 11'de başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Osayi-Samuel 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Bright Osayi-Samuel, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan ve sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında forma giyemeyen Osayi-Samuel, Union Saint-Gilloise maçıyla kadroya döndü.

Union Saint-Gilloise maçıyla 41 gün sonra yeniden kadroya dahil edilen Bright Osayi-Samuel, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Tadic ilk kez yedek bekledi

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerin Sırp hücum oyuncusu, takımının bu sezon oynadığı 10 maçın tamamına ilk 11'de başlamıştı.

Tribünlerde yer yer boşluklar dikkati çekti

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.

İlk yarı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı.

15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski, savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

54. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can Kahveci kullandı. Ön bölüme doğru hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kale çizgisi üzerindeki Vanhoutte son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada Mac Allister'ın kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken top, penaltı noktası üzerindeki Sadiki'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri topa kafayı vurdu. Kaleci Moris gole izin vermedi.

74. dakikada Union Saint-Gilloise 10 kişi kaldı. Tadic'in pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, Mac Allister tarafından ceza yayı üzerinde düşürülünce hakem Benoit Bastien, bariz gol şansı değerlendirmesiyle bu futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

82. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, rakibinden sıyrılıp geriden atağa destek veren Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Moris'ten dönen topa Burgess ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 2-0.

90. dakikada Union Saint-Gilloise penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Niang, ceza sahasına girdikten sonra Osayi-Samuel'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken, Osayi-Samuel'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına Ivanovic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye doğru vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada fark 1'e indi. Kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Ivanovic'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlak, Sykes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.