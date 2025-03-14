Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oldu. 120 dakikası 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda 3-2 üstünlük kuran Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak deplasmanda Rangers ile karşılaştı.

Mücadelenin 120 dakikası 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Penaltılara giden mücadelede 3-2 üstünlük kuran Rangers çeyrek finale yükseldi.

Penaltı vuruşlarında Fenerbahçe'den Tadic, Fred ve Mert Hakan atışlarından yararlanamadı. Rangers'ta Hagi penaltı vuruşundan yararlanamayan tek isim oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE SZYMANSKI YILDIZLAŞTI

Mücadelede 9 kurtarışla mücadele eden İrfan Can Eğribayat maçın yıldızlarından oldu. Normal süredeki iki golü de bulan Szymanski maçta önemli rol oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

19. dakikada Talisca, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona itiraz etti. Ardından, Fenerbahçe yedek kulübesine de bir sarı kart çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

73. dakikada yerden çevrilen topta Szymanski ceza sahası içinde vuruşuyla golü yaptı. Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

117. dakikada Fenerbahçe yoğun penaltı itirazında bulundu. İtirazlar sırasında Jose Mourinho sarı kart gördü.

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Sterling, Jefte, Balogun, Raskin

Fenerbahçe: İrfan Can; Mert, Skriniar, Yusuf; Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Amrabat; Talisca; En Nesyri

3 EKSİK

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.

Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

İSMAİL KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.

Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.

TADIC VE DZEKO YEDEK, FRED KAPTAN

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, maça yedek kulübesinde başladı.

Takımın sezon başından beri en fazla forma giyen isimleri arasında yer alan 2 oyuncu, Mourinho'nun kararıyla kulübede forma bekledi.

Dzeko ve Tadic'in yokluğunda müsabakaya Fred kaptan olarak çıktı.

2 İSİM MAÇA KART CEZA SINIRINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.