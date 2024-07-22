Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

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22/07/2024

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Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

22/07/2024 11:11
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TAGS: Fenerbahçe, UEFA
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