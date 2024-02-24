Fenerbahçe uzatmada güldü

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Kasımpaşa, 58. dakikada Porozo ile öne geçti. Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan Yandaş ile beraberliği sağladı. 90+5'te penaltı kazanan sarı lacivertlilerde Batshuayi'nin şutunu kaleci kurtardı, dönen topu tamamladı.

Fenerbahçe puanını 70 yaptı. Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Cengiz, Krunic, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa

SARI KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde ligin 28. haftasında oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı. 28 yaşındaki oyuncunun adale sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

- Mert Hakan Yandaş, ligde 24 hafta sonra ilk 11'de

Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, gösterdiği performansın ardından Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok karşılaşmada formasından uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, ligde tam 24 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'yi de 24 maç sonra kenara aldı.

Ligin ikinci haftasında oynanan Yılport Samsunspor mücadelesine kulübede başlayıp 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında mücadeleye kulübede başladı.

- Becao 118 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.

29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.

FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA

13' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Edin Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Cengiz Ünder, pozisyonu tamamlamak istedi, top dışarıya gitti.

14' Bu kez konuk takım gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın vuruşu, dışarıya gitti.

14' Kasımpaşa'da Ben Ounes sarı kart gördü.

23' Fenerbahçe, Djiku ile gole yaklaştı.

35' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şut dışarı gitti.

45+1' Edin Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

55' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

58' Kasımpaşa, Porozo ile öne geçti.

60' Krunic ve Cengiz Ünder yerine Szymanski ve Serdar Dursun oyuna girdi.

64' Mert Hakan Yandaş, serbest vuruştan skoru dengeledi.

72' Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Mert Hakan Yandaş, Mart-Nisan 2022 (4 maç) arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında skor katkısı verdi (1 gol & 1 asist). (OPTA)

77' Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi oyuna girdi. Kasımpaşa'da Sadiku yerine Gökhan, Yasin yerine Yunus Emre oyuna girdi.

80' Fenerbahçe, Batshuayi ile öne geçmeye çok yaklaştı! Batshuayi kaleciden sıyrıldıktan sonra açısını kaybetti ve vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

82' Kasımpaşa'da Fall sarı kart gördü.

84' Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

85' Fall ve Hajradinovic'in yerine Thomas ve Rochinha oyuna girdi.

90' Thomas sarı kart gördü.

Karşılaşmaya 6 dakika eklendi.

90+1' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerine Zajc, Kasımpaşa'da Da Costa yerine Oğulcan Çağlayan oyunda.

90+5' Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti.