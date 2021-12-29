Fenerbahçe uzatmada turladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u uzatma devreleri sonunda 2-0 mağlup etti.
29/12/2021
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Turgut Doman yönetti.
Normal süresi 0-0 eşitlikle noktalanan müsabakanın galibi, uzatma devreleri sonunda 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller, 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada 6. tura yükselmeyi başardı.