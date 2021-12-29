Fenerbahçe uzatmada turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u uzatma devreleri sonunda 2-0 mağlup etti.

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29/12/2021

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Fenerbahçe uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Turgut Doman yönetti.

Normal süresi 0-0 eşitlikle noktalanan müsabakanın galibi, uzatma devreleri sonunda 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller, 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada 6. tura yükselmeyi başardı.

29/12/2021 22:48
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TAGS: Fenerbahçe, Afjet Afyonspo
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