Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Kura çekiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile eşleşti.

Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar şöyle:

A GRUBU: Lille (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Olimpja Ljubljana (Slovenya), Klaksvik (Faroe Adaları)

B GRUBU: Gent (Belçika), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Zorya Luhansk (Ukrayna), Breidablik (İzlanda)

C GRUBU: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Astana (Kazakistan), Ballkani (Kosova)

D GRUBU: Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç), Beşiktaş (Türkiye), Lugano (İsviçre)

E GRUBU: AZ Alkmaar (Hollanda), Aston Villa (İngiltere), Legia Varşova (Polonya), Zrinjski (Bosna Hersek)

F GRUBU: Ferençvaros (Macaristan), Fiorentina (İtalya), Genk (Belçika), Cukaricki (Sırbistan)

G GRUBU: E.Frankfurt (Almanya), PAOK (Yunanistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Aberdeen (İskoçya)

H GRUBU: Fenerbahçe (Türkiye), Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Nordsjaelland (Danimarka)