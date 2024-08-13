Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Scott McTominay'in bonservisi belirlendi

Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçına cuma günü çıkacak Manchester United'da Scott McTominay'in geleceği henüz netleşmiş değil.

Gabriel Sara iddiası

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, tecrübeli orta sahayı takımda tutmak istediklerini söylerken gelecek tekliflere göre durumun değişebileceği belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde Premier Lig'den Fulham'ın yanı sıra Serie A ekibi Napoli'nin de Scott McTominay'le ilgilendiği ifade edildi.

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Scott McTominay için teklif yaptığı, Manchester United'ın 25 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa onay verebileceği kaydedildi.

AYRILMASI MUHTEMEL DİĞER ADAYLAR | Manchester United'da Scott McTominay'in yanı sıra 4 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Erik ten Hag'ın ekibinde Jadon Sancho, Antony, Casemiro ve Victor Lindelöf'e de uygun teklifler gelmesi halinde yolların ayrılması planlanıyor.