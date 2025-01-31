Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEL’deki Muhtemel Rakipleri ve Turnuva Yolu Belli Oldu!

#UEL 'de temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve turnuva yolu belli oldu.

Fenerbahçe, play off turunda Bodo/Glimt veya Anderlecht ile eşleşecek. Turu geçmesi halinde ise Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.

Galatasaray ise play off turunda AZ Alkmaar veya Midtjylland ile eşleşecek. Turu geçmesi halinde ise Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.