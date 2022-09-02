Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA'nın gözetiminde

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi

UEFA tarafından bu 19 kulübe 2023 mali yılından itibaren istinai Covid imtiyazlarının ve geçmiş mali sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hatırlatması yapılırken bu kulüplerden ek finansal bilgiler istendi. 19 kulübün mali durumlarının önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.

UEFA, aralarında Beşiktaş'ın da olduğu 8 kulüple FFP anlaşmsı imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş da bugün denk hesap durumu incelemesi sonucunda UEFA ile FFP Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıklamıştı.

UEFA'nın izlediği 19 kulüp:

Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea FC (İngiltere), FC Barcelona (İspanya), FC Basel 1893 (İsviçre), 1.FC Union Berlin (Almanya), Fenerbahçe SK , Feyenoord (Hollanda), Leicester City FC (İngiltere), Manchester City FC (İngiltere), Olympique Lyonnais (Fransa), Glasgow Rangers (İskoçya), Real Betis (İspanya), Royal Antwerp FC (Belçika), Sevilla FC (İspanya), SS Lazio (İtalya), SSC Napoli (İtalya), Trabzonspor AŞ, VFL Wolfsburg (Almanya) ve West Ham United (İngiltere)

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02/09/2022 18:56