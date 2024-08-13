Fenerbahçe veda etti
13/08/2024
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Fransız ekibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. 118'de kalesinde gole engel olamayan sarı-lacivertliler maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Temsilcimiz bu sonuçla Devler Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.
Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de kendi kalesine Bafode Diakite kaydetti.
Lille'de 109. dakikada Mandi direkt kırmızı kart gördü.
Fransız ekibi, 118'de penaltıdan Jonathan David ile eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna kalamadı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
İlk yarıdan dakikalar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lille arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.13/08/2024 22:59