Fenerbahçe, Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Willian Arao ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Willian Arao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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14/07/2022 16:38