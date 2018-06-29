HABER KIBRIS

Fenerbahçe yeni hocayı ve 5 transferi açıkladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına Sırp Başantrenör Zoran Terzic getirildi.

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29/06/2018

Fenerbahçe yeni hocayı ve 5 transferi açıkladı
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın yeni antrenörü Zoran Terzic oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sırp antrenörle anlaşıldığı belirtilerek, “Zoran Terzic’e Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.” denildi.

Son olarak Rusya’da Dinamo Moskova takımını çalıştıran Terzic, Sırbistan Milli Takımı’yla da başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Seramiksan forması giyen pasör Sıla Çalışkan, Bursa Büyükşehir Belediye forması giyen milli şutör Fatma Yıldırım, Imoco Volley Conegliano forması giyen Meksikalı smaçör Samantha Bricio, Volero Zürih forması giyen Sırp milli pasör Ana Antonijevic ile Kübalı milli oyuncu Melissa Vargas’ı kadrosuna kattı.

Zoran Terzic kimdir?

Doğum tarihi: 09.07.1966

Doğum Yeri: Sırbistan

Çalıştırdığı Takımlar: IMT Belgrad, Crevena Zvezda, Metal Galati, Perugia, Dinamo Bükreş, Omichla OMSK, Volero Zurih, CSM Targovişte, Dinamo Moskova

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TAGS: Fenerbahçe, Zoran Terzic
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