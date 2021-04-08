Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan bıraktı

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan haftanın kapanış maçında takımlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, bir maçı eksik olan Beşiktaş’ın kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli takım 17. dakikada Valencia’nın şık frikik golüyle deplasmanda 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Malatyaspor ise 35’te Fofana’nın tüm saha boyunca sürüklediği topta, sarı-lacivertli takımın filelerini Mustafa ile havalandırarak durumu 1-1’e getirdi.

Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe rakip kaleye yüklense de çok istediği 3 puanı bulamadı.

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Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 33 puanla 15. sırada haftayı tamamlarken; Fenerbahçe, 67 puanla lider olan Beşiktaş’tan 1 maç fazla olmasına rağmen 63 puanla 2. sırada yer aldı. 3. sırada ve sarı-lacivertli takımdan 1 maçı eksik olan Galatasaray da 61 puanla 3. sırada bulunuyor

Ligin 34. haftasında Yeni Malatyaspor, Pazartesi günü 16.00’da Kasımpaşa ile deplasmanda; Fenerbahçe ise aynı gün saat 19.00’da Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak.

VALENCIA FRİKİKTEN AVLADI

Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe enfes bir golle öne geçti. Ceza sahası dışının kaleye sol taraftan bakan noktadan kullanılan serbest vuruşta Valencia’nın yerden çektiği şut kaleci Ertaç’ın kapattığı köşeden filelerle buluştu: 1-0.

Sarı-lacivertliler bu golle sezonun 23. duran toptan golünü kaydetmiş oldu.

FOFANA UÇTU, MALATYA GOLÜ BULDU

34. dakikada Fenerbahçe köşe vuruşunda Malatya yarı sahasına yerleşti. Malatya savunmasının uzaklaştırdığı topta Fofana çok hızlı bir şekilde atağa çıktı. 5 Fenerbahçeli futbolcunun geriye koştuğu pozisyonda Fofana neredeyse tam sahayı topla geçerek ceza sahasındaki Mustafa Eskihellaç’a pasını verdi. Mustafa da altı pas üzerinde rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 1-1.

OZAN TUFAN DİREĞE TAKILDI

Öne geçmek için Malatya kalesinde gol arayan Ozan Tufan, 57. dakikada A Milli Takım’da attığı gollere benzer bir gol bulmaya çok yaklaştı ama kaleci Ertaç ile direk izin vermedi. Ceza sahasından sağ ayağıyla plase vuruşu yapan Ozan’ın topu Ertaç’ın parmaklarının ucuyla dokunuşunun ardından direğe çarpıp kornere çıktı.

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DİREKT 89’DA DA VALENCIA’YA İZİN VERMEDİ

Son dakikalarda Malatyaspor’un yarı sahasında tüm hatlarıyla yerleşen Fenerbahçe’de Valencia, Mert Hakan’ın pasında önünde seken topu kaleye gönderdi ancak top direğe çarpıp dışarı çıktı.

Fenerbahçe bu sezon 19. kez direğe takılarak bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

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08/04/2021 22:20