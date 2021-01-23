Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Fenerbahçe yeni transferi Bright Osayi-Samuel'i açıkladı
23/01/2021
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Brigh-Osayi-Samuel'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.
Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır" denildi.