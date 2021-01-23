Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe yeni transferi Bright Osayi-Samuel'i açıkladı

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23/01/2021

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Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Brigh-Osayi-Samuel'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır" denildi.

23/01/2021 20:33
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TAGS: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel
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