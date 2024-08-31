Fenerbahçe, Zajc'ı Toulouse'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'a kiralandığını açıkladı.
31/08/2024
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.31/08/2024 09:58