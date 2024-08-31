Fenerbahçe, Zajc'ı Toulouse'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

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31/08/2024

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Fenerbahçe, Zajc'ı Toulouse'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.

31/08/2024 09:58
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TAGS: Fenerbahçe, Zajc’ı Toulouse
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